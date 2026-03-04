日本時間１８時３０分に英サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（2月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（2月）18:30 予想53.9前回53.9（サービス業PMI（購買担当者指数）)