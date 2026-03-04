東京時間17:42現在 香港ハンセン指数 25249.48（-518.60-2.01%） 中国上海総合指数 4082.47（-40.20-0.98%） 台湾加権指数 32828.88（-1494.77-4.35%） 韓国総合株価指数 5093.54（-698.37-12.06%） 豪ＡＳＸ２００指数 8901.20（-176.07-1.94%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 78889.50（-1349.35-1.68%） ４日のアジア株は全面安。イランを巡る中東での紛争が長期化するとの警戒感か