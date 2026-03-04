ユーロ圏１０年債利回り格差仏６２、伊７０ｂｐに拡大 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:17時点）（%） ドイツ2.786 フランス3.406（+62） イタリア3.484（+70） スペイン3.237（+45） オランダ2.861（+7） ギリシャ3.476（+69） ポルトガル3.17（+38） ベルギー3.323（+54） オーストリア3.085（+30） アイルランド3.058（+27