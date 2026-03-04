2024年10月、高知市内で40代の男性に殴る蹴るなどの暴行を加えてけがをさせ、財布などを奪い取ったとして強盗致傷の罪に問われていた男2人の裁判員裁判で、高知地裁は3月4日、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。強盗致傷の罪に問われていたのは香川県高松市の会社員・寺内浩輝被告（31）と佐々木夢翔被告（28）です。起訴内容によりますと寺内・佐々木両被告は共謀の上、2024年10月22日の午前1時20分頃、高知市帯屋町の路上