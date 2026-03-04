最新の県内のインフルエンザ患者の報告数は1医療機関あたり37.16人で前の週より減りましたが、依然として警報の基準値である30人を上回る状況が続いています。３月1日までの1週間に県内で届け出があったインフルエンザの患者数は1医療機関あたり37.16人と 前の週より4.8人減り、2週連続で減少しました。保健所別では、松本が63.00人、飯田が49.33人上田が46.80人など9つの管内で警報の基準値である30人を上回っています。また、感