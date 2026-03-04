高知県いの町の小学生が地元や高知の魅力を観光客にアピールしようと高知市の中心街でPR活動を行いました。3月4日、高知市の帯屋町アーケードに、いの町の伊野小学校の6年生約30人が集まっていました。伊野小学校では1年生の時から総合的な学習で地元の特色や魅力を学んでいます。4日はその集大成として、高知を訪れる観光客にいの町や高知の魅力をアピールしようと、子どもたち自身の提案で高知市の中心