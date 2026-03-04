イスラエルの駐日大使が4日、都内で会見し、イランの脅威を取り除くことが必要だとして攻撃の正当性を改めて強調しました。イスラエルのコーヘン駐日大使は4日、アメリカ軍と合同で進めているイランへの攻撃の目的について「イランによる核開発や弾道ミサイルの脅威を長期的に取り除くことだ」と説明しました。そのうえで軍事行動を起こさなかった場合、リスクはさらに増大したとの認識を示して攻撃を正当化しました。ギラッド・コ