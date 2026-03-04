ラグビーの全国大学選手権で５季連続４強入りしている京産大が新シーズンに向け本格始動し、４日は京都市内の同校で練習を公開した。新主将には将来の日本代表の主軸としても期待される石橋チューカ（３年＝報徳学園）が就任。石橋は「個々のスキルはもちろん、スクラムとラインアウト。そこを伸ばせば、ベスト４の壁は超えられると思います」と語った。このオフには１日２回の筋トレをこなし、食生活にもこだわって３キロ増や