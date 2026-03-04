災害廃棄物処理の応援協定を締結した、中四国9県の産業廃棄物処理業者でつくる協会＝4日午後、岡山市北区中四国9県の産業廃棄物処理業者でつくる協会は4日、南海トラフ巨大地震などの大規模災害時、迅速に人的、物的な協力を要請できるよう、災害廃棄物処理の応援協定を岡山市で締結した。災害時に各県の協会で情報を共有し、応援要請を受けた県の協会は廃棄物の撤去や運搬に必要な人員、トラックなどを調達して処理に当たる。