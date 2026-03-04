記者会見する参政党の神谷代表＝4日午後、国会参政党の神谷宗幣代表が政権へ対決姿勢を強めている。これまでは高市早苗首相の保守的な政策に同調する場面も目立ったが、自民党が圧勝した衆院選から姿勢が変化。首相が主導する「社会保障国民会議」の枠組みから事実上排除されたことで不満が募り、対立は決定的となった。他の野党と連携を強める構えだ。神谷氏は4日の記者会見で「自民が衆院選に勝って力を持ち、国民の支持があ