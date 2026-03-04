東京高裁が旧統一教会に解散を命じる決定をおこない、教団の財産を清算する手続きが始まったことを受け、政府は4日、被害者らへの支援に関する関係閣僚会議幹事会を開催し、被害者らの支援策を取りまとめました。阪田渉 内閣官房副長官補「今般の東京高裁決定を踏まえ、清算手続きにおける被害者支援を含めた清算手続き開始後の旧統一教会問題の被害者等支援策を取りまとめました」東京高裁が旧統一教会に解散を命じる決定を