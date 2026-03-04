藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。3月3日（火）の同番組に、ゲストとして岡副麻希、北原里英、栗原恵が出演した。きたりえこと元AKB48の北原は、1歳になる娘の音楽の才能を嬉しそうに語り…。【映像】「小室哲哉ばり」に音楽を奏でる北原里英の娘今回は「1歳児ママ会スペシャル」と題し、1歳のママであるゲストの3人が育児トークを繰り広げた。夫で俳優の笠原秀幸との間に収録時1歳2カ