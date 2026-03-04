[3.4 女子アジア杯GL第1節 日本 2-0 台湾 パース]日本女子代表(なでしこジャパン)のキャプテンは、初戦勝利の喜びを冷静に噛みしめた。台湾戦を振り返ったMF長谷川唯(マンチェスター・シティ)は「初戦ということもあり、相手の戦い方も自分たちにとってすごく厳しかった。だけど、結果だけを求めて、しっかり勝って終われたことはよかった」と力を込めた。90分間で日本のボール支配率は90%前後を推移し続けた。ピンチらしいピ