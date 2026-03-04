[3.4 女子アジア杯GL第1節 日本 2-0 台湾 パース]大会初戦を白星で飾った。日本女子代表(なでしこジャパン)は台湾に2-0で勝利。ニルス・ニールセン監督は試合後のフラッシュインタビューで「ワンサイドゲームだった」と振り返った。日本は序盤からボールを握り、90分を通してボール支配率は約90%を保ち続けた。しかし、相手のドン引きブロックに苦戦。ピンチこそなかったが、なかなかゴールをこじ開けることはできなかった。