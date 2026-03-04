[3.4 女子アジア杯GL第1節 日本 2-0 台湾 パース]盤石な守備と、効果的なアシストで、勝利に貢献した。日本女子代表(なでしこジャパン)は台湾に2-0で勝利。攻守に奮闘したDF高橋はな(三菱重工浦和レッズレディース)は「台湾も前半から引いて守ってきたので、ゴール前を崩すのは難しかった。だけど、2-0で勝利できたことはよかった」と安堵の表情を浮かべた。固いブロックを敷いてきた台湾を相手にゴールが遠かった。守備では高