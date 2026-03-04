[3.4 女子アジア杯GL第1節 日本 2-0 台湾 パース]ファーストゴールで勝利に貢献した。日本女子代表(なでしこジャパン)は台湾に2-0で勝利。後半16分、MF谷川萌々子(バイエルン)が先制ゴールを挙げた。後方からのロングボールにタイミングよく反応した。後半16分、最終ラインのDF高橋はなが精度の高いロングボールを蹴り、最前線の谷川が反応した。「相手はオフサイドトラップをかけてくるチームなので、そこは意識して走った。