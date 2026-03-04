3月3日、B1東地区のサンロッカーズ渋谷がチームの公式tiktokを更新。ジョシュ・ホーキンソンが“誰にも負けないこと”を豪語しました。 公開された動画内でホーキンソンは「これだけは誰にも負けないことは？」と問われると、「ゴルフでしょ！」と即答。「Bリーグの選手には負けたことない」と、ここまで無敗ということを明かした。さらにホーキンソンは「千葉ジェッツのジョン・ム