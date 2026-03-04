3月10日よりシーズン2が世界独占配信されるNetflixシリーズ実写版『ONE PIECE』より、サンジを演じているタズ・スカイラーのコメントが到着した。 参考：実写版『ONE PIECE』ロビンやMr.3など“偉大なる航路”の強敵の姿がティザー予告公開 『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載中の尾田栄一郎による同名コミックを実写ドラマ化した本作は、伝説の“海賊王”ゴール・D・ロジャーが残