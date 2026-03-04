YOASOBIが2020年9月1日に配信リリースした楽曲「群青」が、2026年3月4日公開（集計期間：2026年2月23日～3月1日）のBillboard JAPANチャートにおけるストリーミング集計で、累計9億回再生を突破した。 （関連：Mrs. GREEN APPLE、Vaundy、YOASOBI、BUMP OF CHICKEN、あいみょん…NHK『18祭』だけの熱量が生む楽曲） 本楽曲は、漫画『ブルーピリオド』にインスパイアされ、ブルボン『アルフォ&