米国とイスラエルがイランの体制転換に乗り出し、イランは中東諸国への報復攻撃とホルムズ海峡封鎖に踏み切った。トランプ大統領は軍事作戦の長期化を示唆している。米軍が同海峡で船舶護衛を検討していると伝わり、原油相場の急上昇にはいったん歯止めが掛かったものの、投資家心理は委縮したままだ。今後１カ月間ではどのようなシナリオが描けるのか。不確実性の高い局面ではあるが掘り下げてみる。 ●韓国でサーキッ