[3.4 ACLE決勝トーナメント1回戦第1戦](ソウル)※19:00開始主審:モハンメド・アルホイシ<出場メンバー>[FCソウル]先発GK 99 ク・ソンユンDF 5 ヤザン・アルアラブDF 16 チェ・ジュンDF 22 キム・ジンスDF 96 フアン・アントニオ・ロスMF 6 フルボイェ・バベツMF 8 イ・スンモMF 34 ソン・ミンギュMF 70 アンデルソン・オリベイラFW 9 チョ・ヨンウクFW 32 パトリク・クリマラ控えGK 31 カン・ヒョンムDF 20 イ・ハンドDF 30