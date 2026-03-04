藤枝MYFCは4日、女子チーム「ルクレMYFC」のチーム名を「MYFCレディース」に変更することを発表した。エンブレム・ロゴについては従来通りとなる。ルクレMYFCは2025シーズンに東海1部から2部に降格。クラブはチーム名変更の背景について、公式サイトで「2025シーズンの東海2部降格を機に、藤枝MYFCの女子チームとしてまず何をすべきか、何を準備していくべきなのかを、クラブフィロソフィーと照らしあわせながら、あらためて考