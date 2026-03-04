[3.4 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第1節](ギオンス)※18:30開始主審:本多文哉<出場メンバー>[SC相模原]先発GK 22 杉本大地DF 2 綿引康DF 5 加藤大育DF 18 三鬼海DF 37 山内琳太郎MF 10 中山陸MF 15 前田泰良MF 17 竹内崇人MF 23 田鎖勇作MF 24 杉本蓮FW 14 安藤翼控えGK 1 三浦基瑛DF 16 高野遼DF 19 沖田空MF 4 島川俊郎MF 6 徳永裕大MF 8 神戸康輔FW 7 棚橋尭士FW 9 佐々木快FW 11 武藤雄樹監督シュタルフ悠紀リヒャルト[