日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月4日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯野村証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 3月限8282(2189) 6月限 6( 0) TOPIX先物 3月限2402(1738) ◯大和証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 3月限1045