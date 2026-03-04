日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月4日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 3月限 27600( 27293) 6月限2046(1746) TOPIX先物 3月限 24021( 24021) 6月限 329( 329) 日経225ミニ 3月限564899(564899