大阪3月限 日経225先物54250-1900（-3.38％） TOPIX先物3638.0-129.5（-3.43％） 日経225先物（3月限）は、前日比1900円安の5万4250円で取引を終了。寄り付きは5万5000 円と、シカゴ日経平均先物（5万5335円）を下回る形で売りが先行した。開始直後に5万4740円まで売られた後に5万5720円と、ナイトセッションでつけた高値水準まで下落幅を縮める動きをみせた。だが、25日移動平均線（5万5980円）を捉えることは