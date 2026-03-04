日本取引所が公表したオプション手口情報によると、4日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万5250円コール 取引高(立会内) BNPパリバ証券 156( 156) ABNクリアリン証券 154( 154) JPモルガン証券18(18) ソシエテジェネラル証券 2(