日経平均株価 始値55470.88 高値55701.27 安値53618.20 大引け54245.54(前日比 -2033.51 、 -3.61％ ) 売買高34億4286万株 (東証プライム概算) 売買代金10兆5696億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は2000円超の下落で3日続落、中東情勢を嫌気 ２．先物に売り仕掛け炸裂、信用取引の追い証絡み