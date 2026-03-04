この記事をまとめると ■ゲーム「グランツーリスモ」に向けたコンセプトカーをシャオミが発表した ■シャオミ「VISIONグランツーリスモ」は最高速約350km/hを想定する電動ハイパーカー ■AI機能「Xiaomi Pulse」やソファレーサー思想などテック企業らしいインテリアも特徴だ 中国テック企業初の「VISIONグランツーリスモ」プロジェクト参戦 クルマ好きであれば、ポリフォニーデジタルのドライビングシミュレーター「グランツーリ