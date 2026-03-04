気づけば爪の先がめくれている。伸ばそうとすると割れてしまう。以前よりも明らかに爪が弱くなったと感じることはありませんか？40代以降は、肌だけでなく爪にも変化が現れやすい時期です。爪の水分量と弾力が変わりやすい爪はケラチンというタンパク質でできており、適度な水分を含むことで柔軟性を保っています。加齢に伴い水分保持力が低下しやすくなると、爪の層が乾燥し、はがれやすくなります。これが二枚爪の一因です。日常