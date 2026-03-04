「無理しなくていいよ」という言葉は、ただ優しいだけのセリフではありません。本命相手ほど男性は、相手の女性を急がさず、追い詰めず、安心させる言葉を選びます。そこには自分本位ではない姿勢がにじんでいるはずです。一方的に自分の都合を押しつけない男性の方が会う頻度や返信のペースをコントロールしようとしないのは本命行動の１つです。関係の主導権を握ることより、本命女性のことを尊重を優先することをまず考えます。