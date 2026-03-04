2026WBCの初戦を6日に控えた日本代表「侍ジャパン」の山本由伸投手が4日、会見に臨み、WBCを戦うにあたり、所属するドジャースから受けたサポートを明かしました。山本由伸投手は昨季のワールドシリーズではチームのために献身的な姿をみせ、世界一連覇に貢献しました。WBCでも変わらぬ姿勢で臨みたいとし、「優勝することがみんなの目標なので、そこに向かってチームの一員として頑張っていきたいと思います」と意気込みを語りま