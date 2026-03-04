◇サッカーAFC女子アジアカップオーストラリア2026 グループステージ第1節 日本 2-0 チャイニーズ・タイペイ(日本時間4日、オーストラリア)キャプテンの長谷川唯選手が苦しみながら勝利した初戦を振り返りました。この日のなでしこジャパンは前半から攻め立ててボール支配率75%を記録するも、相手の堅い守備に阻まれ前半は無得点と苦戦。それでも後半16分に谷川萌々子選手が先制点を挙げると、後半47分にも清家貴子選手のゴールが