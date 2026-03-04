イラン情勢です。今回の衝突は、イスラエルの隣国レバノンにも波及するなど拡大の一途をたどっています。レバノン国境からほど近いイスラエル北部から増尾記者です。イスラエル北部メトゥラという場所です。レバノンの国境から200メートルほどのところです。さきほどから断続的にイスラエルがレバノン南部に対して攻撃を行っていて、爆発音や機関銃の音も聞こえていて、緊張が続いています。レバノンを拠点とする親イラン組織「ヒ