国民民主党の玉木雄一郎代表は4日、記者団の取材に応じ、財務大臣不在で予算委員会が開かれていることを批判した。【映像】「ありえない」財務大臣不在を玉木代表がバッサリ記者が、「本日の予算委員会に財務大臣が欠席していて、裏で財務金融委員会をやっている。過去になかなか無いがどう受け止めているか？」と質問。玉木代表は「予算委員会に所管大臣の財務大臣がいないっていうのはありえないと思いますよ。経産委員会