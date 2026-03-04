滋賀県税制審議会から中間答申を受け取る三日月大造知事（左）＝4日午後、滋賀県庁滋賀県は4日、地域交通を維持するための新たな財源となる「交通税」を導入する場合、課税開始は2028年度以降になるとの見通しを示した。県民への周知やシステムの準備に一定の時間を要するため。県税制審議会が交通税に関する中間答申を三日月大造知事に手渡した後、県幹部が記者団に説明した。三日月知事は「答申を熟読し、これからの方向性を