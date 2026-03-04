野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」で連覇を目指す日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平選手（３１）が４日、東京都内で記者会見に臨み、台湾と対戦する６日の初戦に向け、「始まるなという（気持ち）。最後までしっかり調整して、良い状態で臨みたい」と意気込みを語った。前回大会は投打の二刀流で活躍し、大会ＭＶＰにも輝いた大谷選手。今大会は打者に専念することを明言しており、「オ