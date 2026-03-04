4日、衆議院予算委員会において、坂本哲志委員長がチームみらいの高山聡史議員をフォローする場面が見られた。【映像】委員長が「カウントダウン」→国会で笑いの瞬間（実際の様子）復興支援などについて質疑を行った高山議員が「時間を使い切った」と思い、着席しようとしたところ、坂本哲志委員長が「どうぞ、あと2分あります」と助け舟を出し、高山議員は「ありがとうございます」と感謝を述べた。このやり取りに議場内には