中東からの退避の動きについて新たな情報が入ってきました。日本政府は現地日本人の安否確認を進めていましたが、新たにチャーター機を使っての退避も検討しているということです。そして、中東諸国に滞在している日本人の数をみますとイランに200人、イランから攻撃を受けた周辺の9カ国、UAEに5300人、イスラエルに1010人、サウジアラビアに718人、オマーンに97人、カタールに702人などと、約8000人が滞在している状況です。これ