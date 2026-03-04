衆院文部科学委員会で初質問に臨む自民党の新田氏＝４日、国会内菅義偉元首相の秘書を約２０年間務め、２月の衆院選で初当選した自民党の新田章文氏（衆院神奈川２区）が４日の衆院文部科学委員会で初の質問に立った。公教育改革などを巡って論戦を繰り広げ、高市政権が掲げる「強い経済」の実現には「国力の礎である教育の充実」が重要と訴えた。新田氏は公立中学校の１学級当たりの上限人数を４０人から３５人に引き下