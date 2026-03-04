3月3日放送の『踊る!さんま御殿!!』（日本テレビ系）にタレントのかとうれいこが、長女でタレントの横尾紗千とともに出演した。この日のテーマは「娘を育てるママのお悩み相談会」。スタジオにはかとう以外にも、君島十和子と君島憂樹、緒方かな子と緒方佑奈の母娘コンビや、相田翔子、河野景子ら娘を持つ有名人が集合した。かとうは「（自分が）すごい気に入っている服なのに、『ちょっと若すぎるんじゃない?』とか言われる