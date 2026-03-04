ダブル主演に菅井友香、入山法子 浮気をやめられないクズ夫に稲葉友が決定！ テレ東は、2026年4月1日(水)深夜24時30分～25時に「水曜日、私の夫に抱かれてください」 (略して「すいだか」)を放送します。原作は、U-NEXT が手掛けているコミックレーベル「U-NEXT Comic」の菊屋きく子による同名作。 29年の人生で初めてできた彼氏の神栖史幸(かみす ふみゆき)と順調に交際をしていた小吹蓉子(こぶき ようこ)。ある日