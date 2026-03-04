鮮やかな飴色と果肉の柔らかさが特徴の「能登志賀ころ柿」。10年前から取り組んできた海外への輸出の業績が認められ4日、国から「フラッグシップ輸出産地」に認定されました。特定の品目で、海外への輸出のお手本として農林水産省が認定する「フラッグシップ輸出産地」。その品目は…「輸出産地認定証。品目かき加工品、干し柿」石川県志賀町の名産品「能登志賀ころ柿」です。 フラッグシップ輸出産地に選ばれるためには、継続