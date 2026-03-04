大王製紙は、衛生用紙製品ブランド「エリエール」から、生理用ショーツ型ナプキン「エリスショーツ アイスブルーカラー」を4月1日より数量限定で全国発売する。エリエール「エリスショーツ アイスブルーカラー」同商品は、昨年4月に数量限定で発売されたアイスブルーカラー仕様の再登場モデル。発売時には「エリスショーツ」の販売金額が前年比約150%に伸長し、再販を望む声もあったという。今夏も猛暑が予想される中、暑さやムレ