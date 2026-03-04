サウルスが3月25日に1stミニアルバム『HELLO MY LOVE』をCDリリースすることが決定した。同作は、1月28日に配信リリースされた同名ミニアルバムに新曲「ボロボロック」をCD限定の追加収録曲として加えた特別仕様となっている。3月4日からはLONG PARTY RECORDS、The DomesticにてCD通販の予約受付がスタートした。サウルスは今作を引っ提げ、3月28日には渋谷eggmanにてThe Whoopsとドミノンストップをゲストに招いたレコ発3マン企画