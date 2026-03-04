グラビアアイドルの三田悠貴が、4日までにXを更新。タイトなトップス姿を公開すると、ファンから称賛の声が集まった。【写真】“軽トラ女子”グラドル27歳が「スタイル抜群」“大胆な”水着グラビアも（14枚）普段からSNSにて水着姿でのグラビアショットなどを公開している三田。今回は真っ赤なトップス姿を披露。デニムパンツでも魅せた。ファンからは「スタイル抜群」「可愛すぎる」「美しい」などの声が寄せられている。