BALLISTIK BOYZが、4月発売の新作EP『BEAT』より新曲「Perfect」を3月6日(金)に先行配信する。さらに、EP『BEAT』に向けた新ビジュアルが公開された。新曲「Perfect」は“普段着の恋愛”をテーマに、日常の延長線上にある自然体の想いを丁寧に描いたラブソング。春の季節を感じさせながら、どこか暖かみのある等身大の恋愛模様は、聴く人の記憶にそっと寄り添うような余韻を残す楽曲に仕上がっている。エモーショナルなロックサウ