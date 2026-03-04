SF漫画『菌と鉄』のテレビアニメ化が決定し、ティザービジュアル、原作者・片山あやかのスペシャルイラストとコメントが到着した。【写真】原作・片山あやかからのアニメ化決定イラストも到着！講談社『別冊少年マガジン』連載中の『菌と鉄』は、人類の脳を支配する“菌類”による管理社会を描いたディストピアSFと人間ドラマを融合させた重厚な作品。「自由とは何か」「人間とは何か」を問うテーマ性で高く評価され、『進撃の