ＷＢＣ連覇を狙う日本代表の１次ラウンド初戦となる６日の台湾戦（東京ドーム）に先発予定のドジャース・山本由伸投手（２７）が４日、東京ドーム内で会見に臨んだ。オリックス時代も３年連続ＭＶＰ、沢村賞と無双し、メジャー移籍後も目覚ましい活躍を見せる山本はその秘けつについて「一日一日を大切にやってきた積み重ねだと思います。シーズンを過ごすごとにやっぱり経験もすごく着いて、自分でも成長できているというのは