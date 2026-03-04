B’zが4月8日、最新アルバム『FYOP』に新曲とライブ音源を加えた【FYOP＋盤】をリリースすることが発表となった。2025年11月にリリースされた通算23作目のアルバムが『FYOP』だ。同アルバムを携えて開催された約7年ぶりのドームツアー＜B’z LIVE-GYM 2025 -FYOP-＞に続き、4月から全国アリーナツアー＜B’z LIVE-GYM 2026 -FYOP＋-＞がスタートとなる。この全国アリーナツアーの開催に伴って、TVアニメ『名探偵コナン』オープニン